Analiza bezpieczeństwa na drogach regionu od początku roku. Nowy przepis zadziałał jak bezpiecznik

To najnowsze, zweryfikowane dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Dodajmy do nich ogólną statystykę zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w Kujawsko - Pomorskiem do 31 sierpnia: 93 wypadki, 15 zabitych, 82 rannych. To o 33 wypadki mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, o 5 zgonów mniej i o 26 rannych.

- Bezpieczeństwo pieszych zdecydowanie poprawiło się, zwłaszcza na przejściach, które wreszcie stają się bezpiecznym azylem pośród ruchu drogowego. Nie mamy wątpliwości, że na tę poprawę wpłynęła zmiana od 1 czerwca tego roku przepisów. Owszem, zdarzają się jeszcze nieprawidłowości, ale zdecydowana większość kierowców reaguje prawidłowo i przepuszcza pieszych – komentuje kom. Robert Jakubas z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy.