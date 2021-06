Susza ich nie obchodzi, i tak żądają zboża? UOKiK wszczął postępowanie w sprawie lidera handlu zbożem

Dodajmy, że - za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej - grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Cefetra Polska należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BayWa. Co roku sprzedaje około milion ton produktów rolnych, które trafiają do do zagranicznych odbiorców.

Jeśli działasz w branży branży rolno-spożywczej, a Twój kontrahent wykorzystuje swoją przewagę, zgłoś to. Formularz

Źródło informacji: UOKiK