Wsparcie za straty w uprawach w 2023 roku. Wnioski można składać do 15 marca

- To dotyczy większości rolników, bo mało który był ubezpieczony – komentuje Marcin Paziewski, rolnik z gminy Unisław w powiecie chełmińskim. - Większość rolników z naszego regionu ma straty oszacowane na około 40 procent, więc znajdą się w tym drugim pułapie, pomniejszonym o połowę z powodu nieubezpieczenia upraw. I tak generalnie dostaną 250 zł do hektara, a wszędzie mówi się o największej kwocie, czyli tysiącu złotych. Spotkałem się już z komentarzem, że ktoś ma 10 hektarów i dostanie 10 tys. zł za za nic. To nieprawda, bo to, co faktycznie otrzyma taki rolnik, ledwie na tonę nawozu wystarczy – kwituje Marcin Paziewski.