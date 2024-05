Świadczenia podzieliły sołtysów, niektórzy poczuli się skrzywdzeni. Prawo będzie zmienione

- Sołtysi zawsze pełnili swoje funkcje najlepiej jak potrafili - bez względu na to czy rządziła prawica, czy lewica - mówi Krystyna Iwańska, która jest sołtysem w Starogrodzie (gm. Chełmno) od 2008 roku. - I dlatego każdego z nich trzeba traktować sprawiedliwie.

Takie są zasady przyznawania świadczeń. Na razie

Bo świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (od 1 marca br. to 336 zł 36 gr) przysługuje osobie, która osiągnęła wiek: 60 lat – w przypadku kobiet i 65 lat – w przypadku mężczyzn, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa oraz pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 8 lat.

Niektórzy nie spełnili wymogów, otrzymali decyzje odmowne

Do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w woj. kujawsko-pomorskim (od 1.07.2023 r. do 31.03.2024 r.) wpłynęło 1960 wniosków. Przyznano 1836 świadczeń. Jak wyjaśnia Iwona Aderjahn, kier. referatu w bydgoskim Wydziale Świadczeń KRUS, główne przyczyny odmów to: 2 kadencje pełnienia funkcji przez okres krótszy niż 8 lat oraz pełnienie funkcji sołtysa tylko w okresie przed 1990 r. (przed wejściem w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).