Świąteczne smaki Krajny i Pałuk poznamy w Wolwarku. Gospodynie mogą się już szykować

Gospodarzem gmina Szubin

Bywały lata, że konkursowe jury miało do oceny ponad 50 potraw regionalnych. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już niebawem, bo tegoroczny finał konkursu pt. „Wigilia na Krajnie i Pałukach” odbędzie się w piątek 2 grudnia w świetlicy wiejskiej w Wolwarku. By wziąć jednak udział w tym wydarzeniu zgłosić trzeba chęć udziału i podać nazwę proponowanego dania najpóźniej 25 listopada do godz. 15. Można to zrobić elektronicznie lub bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6 w Nakle.