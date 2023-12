Świąteczny bieg i spacery bydgoszczan. Bo warto ruszyć się od stołu! [zdjęcia]

W Bydgoszczy, we wtorek, 26 grudnia, na Wyspie Młyńskiej o godzinie 12 wystartował bieg w ramach treningu z Enea Bydgoszcz Triathlon. Uczestnicy mieli do przebiegnięcia 5 km w swobodnym, spokojnym tempie w gronie sportowców zapaleńców. Chętnych do biegania nie brakowało i na starcie imprezy stawiło się wielu bydgoszczan. Zdjęcia z wydarzenia ►

Dariusz Bloch