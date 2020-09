Świecie. Estakada w drodze krajowej nr 91 nad ul. Wojska Polskiego przebudowana i oddana do użytku. Zobacz zdjęcia!

Minęła zima i w pierwszym kwartale 2019 roku na plac budowy wszedł Strabag.

Maj 2019 r. - wyburzanie estakady nad ul. Bydgoską:

Najpierw burzył, potem budował od nowa. Estakada, rondo, chodniki, przejścia, nasypy, itp.

I jest.

Bogusz Czupryński, Strabag, dyrektor kontraktu:

- Były dwa kluczowe problemy. Pierwszy to dodatkowe kolizje energetyczne, które wyszły w trakcie realizacji. Trzeba było co nieco przeprojektować. Drugi problem to nowe warunki PKP w związku z planowaną linia kolejową do Świecia. należało zmienić przy obiekcie światło i drobne zmiany w projektowaniu.