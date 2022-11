Święta 2022 jak z telewizyjnej reklamy? To może po nich zostać...

Kredyty na święta. Hasło kuszące!

- Niestety, nie powstrzymają ich uszczuplone dochody, gdy wszystko drożeje. Wieloma prezentami i bogatą kolacją wigilijną zechcą wynagrodzić najbliższym funkcjonowanie w trudnym czasie - skomentował Dariusz Sikora, ekspert firmy Intrum (zarządzanie wierzytelnościami i windykacja). - Nie brakuje również osób, które wręcz uważają, że ich obowiązkiem jest zorganizowanie rodzinie gwiazdki jak z reklamy i są gotowe zadłużyć się na ten cel. Takie postępowanie może mieć swoje konsekwencje. Wydawanie większych sum niż się zarabia, życie z miesiąca na miesiąc na kredyt, to prosta droga do popadnięcia w problemy finansowe. Nie możemy przecież mieć pewności dotyczącej tego, jak będzie wyglądać nasza sytuacja w kolejnych tygodniach i miesiącach. Dlatego zaciągnie nowych zobowiązań, szczególnie na cele konsumpcyjne, a nie na ważniejsze, nieplanowane wydatki, nie jest dobrym pomysłem.

Jak wynika z najnowszego badania"European Consumer Payment Report", 16 proc. pytanych deklaruje, że po zapłaceniu najważniejszych rachunków w portfelu pozostaje im 20-35 proc. pensji, podobny odsetek, bo 15 proc. stwierdza, że jest to 10-20 proc., co oznacza, że niemała grupa konsumentów w naszym kraju żyje "od pierwszego do pierwszego" i nie ma pieniędzy na inne wydatki niż te pierwszej potrzeby.

Przygotuj się na nadchodzące wydatki

- Szczególnie przed świętami chętniej zaciągamy kredyty gotówkowe. Taki rodzaj finansowania, to, oczywiście, doskonały sposób, aby "podreperować" budżet domowy, jednak i w tym przypadku warto zachować zdrowy rozsądek - ostrzega Bartłomiej Marzec, ekspert Związku Firm Pośrednictwa Finansowego i Open Finance. - Odroczona rata to bardzo wygodne rozwiązanie, ale może okazać się zgubna. Jeżeli raty wszystkich zaciągniętych zobowiązać skumulują się, możemy wpaść w kłopoty finansowe zaraz po Nowym Roku. To samo dotyczy korzystania z limitu na karcie kredytowej. Przyzwyczajeni do dodatkowych pieniędzy co miesiąc, przy zwiększonych wydatkach, możemy ten limit bardzo szybko wykorzystać.