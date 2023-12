Święta i po świętach na turystycznych szlakach w Kujawsko-Pomorskiem. Warto być aktywnym i zrelaksować się

W sobotę 23 grudnia Oddział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu zaprasza do udziału w kolejnej wyprawie krajoznawczo – pieszej w ramach popularnego cyklu „Wędrówki rodzinne z PTTK”.

Do leśniczówki Bielawy. Tam podsumowanie wycieczek

Spotkanie chętnych o godz. 10.00 na pętli MZK, przy ul. Olimpijskiej. Trasa 4-kilometrowej wycieczki poprowadzi drogami i duktami leśnymi z osiedla „Skarpa” przez Lampusz do leśniczówki Bielawy. Przy leśniczówce zostanie podsumowany całoroczny cykl „Wędrówek rodzinnych z PTTK”, a najaktywniejsi turyści otrzymają upominki. Nie zabraknie ogniska turystycznego, przy którym będzie można nie tylko się ogrzać, ale również upiec przyniesione z domu kiełbaski. Wycieczkę poprowadzi przodownik turystyki pieszej PTTK Tadeusz Perlik .

Msza św. po kaszubsku. Będą też śpiewy

We czwartek 6 stycznia 2024 roku (uroczystość Trzech Króli) o godz. 18.00 Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zaprasza wszystkich członków, sympatyków oraz Kaszubów na mszę świętą po kaszubsku do kościoła św. Stanisława w Bydgoszczy Siernieczku przy ul. Kaplicznej 1. Po mszy na plebanii odbędzie się tradycyjne spotkanie opłatkowe połączone ze śpiewem kolęd po kaszubsku.

19. Zima w Borach Tucholskich

Dojazd autokarem. Zbiórka o godz. 6.20 przy Leroy Merlin (ul. Toruńska 101 w Bydgoszczy), odjazd 6.30 w sobotę. Dla wyjeżdżających z Fordonu – przystanek Twardzickiego/Witosa zbiórka o 6.00). Powrót do Bydgoszczy ok. godz. 19. Koszt przejazdu 50-70 zł (uzależniony od liczby uczestników i długości przejazdu). Liczba miejsc ograniczona.

W programie: wędrówka po kaszubskich lasach i bagnach (północna część Borów Tucholskich), w otoczeniu rzek i jezior – trasa zostanie wybrana w zależności od warunków pogodowych (ok. 15 km). Organizator zastrzega sobie zmiany w programie. Organizator – Tadeusz Frymark – prosi o zabranie odpowiedniego obuwia, bowiem teren jest pagórkowaty, częściowo podmokły i bagienny.

8. rajd z cyklu "Poznajemy Szlak TeH2O

Program rajdu: piesza wędrówka ul. Gniewkowską do ul. Dobrzyńskiej, potem czerwonym szlakiem (Wolnościowym) idziemy aż do kładki przez Brdę i dalej wzdłuż Brdy do ul. Mostowej, około 7 km.

Zbiórka: godz. 10.00 – na przystanku MZK Glinki/Magnuszewska (przy ul. Rozłogi). Dojazd autobusami linii 56, 68 i 79. W drugiej części od godz. 12.00- zwiedzanie Apteki pod Łabędziem z przewodnikiem ul. Gdańska 5 - obowiązują zapisy. Czas zwiedzania około 1 godz. Zwiedzanie jest płatne. Bilet ulgowy (grupowy) 8 zł/1 osoba + przewodnik = 60 zł/ grupa.

Szczegółowe informacje i zapisy u organizatora - Hanna Rakowska Kontakt: tel. 601 391 442