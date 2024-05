Świetna informacja dla pasażerów z Kujaw i Pomorza! Wrócą loty z Bydgoszczy do Dublina. Znamy datę

Bydgoskie lotnisko pochwaliło się rozpoczęciem sezonu wakacyjnych lotów. 24 kwietnia pierwsi turyści polecieli do Antalyi. Tymczasem pasażerowie pytają: kiedy wrócą loty do Dublina?

Tam polecimy na wakacje 2024 z lotniska w Bydgoszczy

W przypadku połączenia z Bydgoszczy do Dublina Ryanair po raz ostatni zabrał na swój pokład pasażerów 28 marca, z Lublina ostatni samolot poleciał do stolicy Irlandii 29 marca, ale połączenie zostanie wznowione 2 czerwca.

Absolutna nowość - Majorka!

Pasażerowie pytają: "A co z Dublinem?"

Tymczasem pasażerowie zaczęli pytać: „Kiedy znów polecimy z Bydgoszczy do Dublina?” Port Lotniczy w Bydgoszczy nie chciał tego komentować i odesłał nas do przewoźnika.

- Nieustannie pracujemy nad tym, by dostarczać naszym pasażerom jak najwięcej opcji lotów i podróży - odpowiedziała nam niedawno Alicja Wójcik-Gołębiowska, country manager Ryanaira na Europę Środkowo-Wschodnią i państwa bałtyckie. - Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się przywrócić połączenie z Bydgoszczy do Dublina.

Kursy do Irlandii odbywały się będą w piątki (start o 20:40, przylot 22:40) oraz niedziele (start – 14:55, przylot – 16:45). Z Dublina będzie można wrócić w te same dni. W piątki loty będą startowały o 16:55. Podróż zajmie 2,5 godziny – przylot do Bydgoszczy o 20:25. W niedziele samolot ruszy o 11.00, by na miejsce dotrzeć o 14:30.

Przypomnijmy przy okazji, że w 2023 roku w Porcie Lotniczym Bydgoszcz odprawiło się 366067 pasażerów. W sezonie letnim minionego roku bydgoskie lotnisko pobiło natomiast rekord odprawionych pasażerów czarterowych. W porównaniu do roku 2022 nastąpił wzrost ogólnej liczby o 44 proc.