Świetny Marek Kania, bardzo dobre wyniki reprezentantek Polski. Udane rozpoczęcie łyżwiarskich mistrzostw świata w Inzell

Kania fenomenalnie spisał się w biegu na 500 metrów, zajmując drugie miejsce. Na dwukrotnie dłuższym dystansie było już gorzej, bo skończyło się piętnastą lokatą. Finalnie jednak jest bardzo dobre piąte miejsce. – Na pewno jestem w stanie pojechać ten tysiąc metrów szybciej, myślę, że dzisiaj z pół sekundy mogłem jeszcze urwać. Cóż, będę o to walczył, ale wcześniej będę chciał mocno pojechać pięćsetkę, skoro to jest tutaj moja mocna strona. Trochę obawiałem się tego biegu na 500 metrów, bo musiałem kończyć na wewnętrznym torze, a nie lubię tego, zwłaszcza tutaj, gdzie łuki są bardziej ostre. Trener pokazał mi swój najlepszy bieg z Inzell, gdzie też kończył na wewnętrznym i powiedział, że jak przejadę tak, jak on, czyli 34,64 to będzie dobrze. Przejechałem szybciej – mówił Kania.