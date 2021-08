Świń coraz mniej. Jak podali rolnicy, w ciągu osiemnastu lat zniknęło 40 procent zwierząt!

Niska opłacalność produkcji i zmora w postaci afrykańskiego pomoru świń zrobiły swoje. Rolnicy wskazali, że mają coraz mniej trzody chlewnej.

Okazją do zdobycia informacji o gospodarstwach znad Wisły, był Powszechny Spis Rolny 2020. Przypomnijmy, że przeprowadzono go od 1 września do 30 listopada 2020, i był drugim po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Gospodarzy pytano m.in. o nawożenie, powierzchnię zasiewów, ciągniki oraz maszyny i urządzenia rolnicze, użytkowanie gruntów budynki gospodarcze, aktywność ekonomiczną i właśnie - o zwierzęta gospodarskie. Przyjrzyjmy się tym ostatnim danym.