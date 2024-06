Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [18.06.2024 r.]

Kim jest Joanna Przetakiewicz

Twórczyni La Manii to wizjonerka, kobieta z klasą, a nade wszystko dumna mama. Wielokrotnie, m.in. w mediach społecznościowych, Joanna Przetakiewicz podkreśla swoją miłość do synów.

W 2020 roku zawarła związek małżeński z Rinke Rooyensem. Są ze sobą do dziś.

Pani Joanna w bardzo młodym wieku wyszła za mąż. Mając 20 lat związała się z mężczyzną, który jest ojcem jej trzech synów: Aleksandra, Filipa i Jakuba. Do rozwodu pary doszło po 16 latach małżeństwa.

Joanna Przetakiewicz to projektantka mody, przedsiębiorczyni, a także inicjatorka akcji, których priorytetem jest walka o prawa kobiet.

"Nie można się przyzwyczajać do przekonania, że wszystko jest i będzie. Większość moich marzeń spełnia się dzięki ciężkiej pracy i dyscyplinie. To cechy, które najbardziej cenię w ludziach" - powiedziała.

Co robią synowie Joanny Przetakiewicz

Najstarszy syn Joanny, Aleksander Przetakiewicz, poszedł w ślady matki i stał się prezesem zarządu La Manii. W wieku 35 lat zarządza firmą, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek modowych w Polsce. Jego rola w firmie to kontynuacja rodzinnej tradycji i niewątpliwie dowód na to, że talent do zarządzania i wyczucie mody są dziedziczne.