Sypnęło obniżkami podatku, ale rolnicy, którzy są VAT-owcami, czekają na poprawki

- Zerowa stawka za nawozy mogła ucieszyć tych rolników, którzy nie są VAT-owcami - mówi rolnik z pow. świeckiego. - Dzwoni do mnie wielu znajomych rolników, którzy zamierzają kupić nawozy i zastanawiają się, co robić, bo nie odliczą sobie VAT-u. To chyba jakieś niedopatrzenie.

Państwowa ziemia rolna - ile jej jest?