Szarżowali z prędkością. Wpadli w powiecie nakielskim. Karą wysoki mandat i utrata prawa jazdy

NOWE Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych we Włocławku. Są jeszcze wolne miejsca

W szkołach ponadpodstawowych we Włocławku jest jeszcze około 150 wolnych miejsc na rok szkolny 2021/2022. Najwięcej w technikach i szkołach branżowych, natomiast najmniej w liceach ogólnokształcących, które cieszą się największym zainteresowaniem wśród absolwentów podstawówek. Przypominamy też ważne terminy rekrutacji uzupełniającej do szkół średnich i branżowych we Włocławku.