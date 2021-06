Szczepienia na COVID-19 odbywają się w nowej lokalizacji w szpitalu w Grudziądzu

Budynek "N", to obiekt w którym znajdowała się m.in. podstawowa opieka zdrowotna tzw. POZ. Jak czytamy na profilu grudziądzkiego szpitala w na portalu społecznościowym Facebook, od 9 czerwca jest możliwość zaszczepienia się przeciw COVID-19 preparatem firmy Pfizer.

Osoby chętne do przyjęcia szczepionki tej firmy mogą rejestrować się poprzez Infolinię Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 pod nr 989 lub dzwonić do bezpośrednio do szpitalnego Punktu Szczepień pod nr 56 641 4551.