Szczepienia przeciw COVID-19 w szpitalu w Grudziądzu. Jak przebiegają?

Ponadto we wtorek, 26 stycznia w budynku przy ul. Szpitalnej gdzie znajduje się Podstawowa Opieka Zdrowotna jest planowane rozpoczęcie szczepienia populacyjnego, w pierwszej kolejności seniorów z grupy wiekowej 80 "plus". - Do naszego POZ-u dostarczono 30 dawek szczepionki i tyle osób do końca tygodnia zostanie zaszczepionych przeciw COVID-19 - zapowiada Izabela Hirsch - Lewandowska.

W sumie na szczepienie przeciw COVID-19 zgłosiło się do przychodni przyszpitalnej 350 seniorów z grupy 80 "plus". 300 z nich ma już wyznaczone terminy do końca marca. 50 osób jeszcze czeka na wyznaczenie terminu.