Szczepienia przeciwko koronawirusowi dla nastolatków. Gdzie we Włocławku można się zaszczepić?

W środy i piątki w hali OSiR we Włocławku prowadzone są szczepienia przeciwko koronawirusowi adresowane do dzieci w wieku 12-15 lat

We Włocławku trwają szczepienia nastolatków przeciwko koronawirusowi. Nastolatków można zaszczepić w wybranym punkcie szczepień. We Włocławku, w hali OSiR, dwa razy w tygodniu prowadzone są szczepienia adresowane do osób w wieku 12-15 lat. Przypominamy, w jaki sposób zarejestrować nastolatka na szczepienie.