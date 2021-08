"Miasteczko zdrowia" pojawi się we Włocławku. Takie badania i atrakcje przygotowano [rozmowa]

W tym roku, chcąc kontynuować działania na rzecz promocji zdrowia, realizujemy program w innej formule. Będzie to wydarzenie w formie pikniku rodzinnego, który organizujemy 21 sierpnia we włocławskiej Hali Mistrzów. Jego motywem przewodnim będzie profilaktyka zdrowia. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Włocławka i okolic na to, jak wielką wartością jest zdrowie, zachęcić ich do profilaktyki i umożliwić wykonanie podstawowych badań oraz odbycie konsultacji medycznych.