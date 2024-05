Szef wysłał pensję na konto Czytelniczki, ale przelew został wstrzymany. O co chodzi? Bank wyjaśnia

- Do Polski wróciłam z zagranicy w sobotę, 11 maja. W poniedziałek, 13 maja, poszłam do oddziału przy placu Teatralnym w Bydgoszczy zapytać, dlaczego na moim koncie wciąż nie ma pieniędzy. Wcześniej uzyskałam od księgowej w firmie zaświadczenie, że pieniądze zostały wysłane 9 maja. W banku byłam zbywana przez kolejnych pracowników aż w końcu zostałam poinformowana, że przelew został wstrzymany z uwagi na "weryfikację bezpieczeństwa bankowego". Ostatecznie pieniądze wpłynęły na konto 13 maja, o godz. 16.30, ale chciałabym ostrzec innych klientów przed takimi działaniami banku. Liczę także na wyjaśnienia dlaczego tak długo musiałam czekać na swoje pieniądze i czym jest wspomniana "weryfikacja bezpieczeństwa bankowego" - mówi nasza Czytelniczka.

Grunt to bezpieczeństwo klientów i banku

Nie podawajmy haseł czy kodów BLIK

Tymczasem policjanci apelują, byśmy sami dbali również o bezpieczeństwo swojego konta bankowego. Kom. Lidia Kowalska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy apeluje, by nie udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej ani haseł do konta.