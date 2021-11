Szefie, masz problem z brakiem pracowników? Daj im to, a na pewno nie uciekną do konkurencji [lista]

Dodatkowe korzyści są wręcz oczekiwane

Walka o pracowników trwa. Potwierdzają to dane z raportu Grant Thornton i Element, a których wynika, że pracodawcy proponują kandydatom średnio aż 6,4 benefitów na jedną ofertę. To najwyższy wynik od początku pandemii, a nawet wyższy o 0,5 w porównaniu do 2019 roku.