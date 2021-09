Sześć defibrylatorów będzie dostępnych w kilku miejscach w Grudziądzu. Gdzie? [zdjęcia]

Ponadto jeden z defibrylatorów jest przystosowany do użytkowania w terenie. - Daje możliwość użycia go podczas imprez plenerowych czy obchodów odbywających się na terenie Grudziądza - wyjaśnia Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Glamowskiego. - Defibrylator ten znajduje się w wodoszczelnej walizce o zwiększonej odporności na uderzenia i wstrząsy i pozostanie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Do każdego urządzenia wspomagającego ratowanie życia dostarczono zestaw pierwszej pomocy, który chroni ratownika i ułatwia mu wykonywanie czynności. Koszt zakupionych defibrylatorów to ok. 31.5 tys. zł.