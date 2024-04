W Grudziądzu gorący - przedwyborczo - był czwartek, 4 kwietnia. Spotkania podsumowujące kampanię przed wyborami do samorządów zaplanowały niemal wszystkie komitety. Zobaczcie co wydarzyło się w Grudziądzu tego dnia.

Finisz kampanii wyborczej w Grudziądzu w czwartek, 4 kwietnia

Kampania wyborcza przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi trwa już od kilku tygodni.

W Grudziądzu jej głównymi bohaterami są kandydaci na prezydenta miasta:

Maciej Glamowski , obecnie piastujący ten urząd, kandydat KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego, popierany przez m.in. lokalne struktury Lewicy, Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050,

Marek Nowak , były dyrektor szpitala w Grudziądzu, wcześniej radny wojewódzki, kandydat KWW Nowa Droga. Czas Grudziądza, w skład którego weszli m.in. członkowie Konfederacji.

Krzysztof Kosiński, wieloletni radny Grudziądza, kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość.

Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia.

Tuż przed nimi w czwartek, 4 kwietnia, niemal wszystkie komitety zaplanowały konferencje podsumowujące kampanie wyborczą.

Poniżej zamieszczamy krótkie relacje z tych spotkań.

Marek Nowak: "Miasto ma potencjał, ale brakuje dobrego gospodarza"

Marek Nowak, kandydat na prezydenta Grudziądza wraz z grupą kandydatów na radnych Grudziądza z komitetu Nowa Droga. Czas Grudziądza Aleksandra Pasis

Jako pierwszy podsumowanie wraz z grupą kandydatów na radnych zorganizował Marek Nowak z Nowej Drogi. Czasu Grudziądza. Przypomniał najważniejsze punkty programu:

szpital: przywrócenie udarówki i wszystkich brakujących świadczeń medycznych, darmowy parking dla pacjentów osiedla: drogi, miejsca wypoczynku czyste powietrze, czyli "Grudziądz bez spalarni śmieci" uruchomienie tramwaju do Mniszka, Lotniska, szpitala, Rudnika

- Chcemy też "odkurzyć miasto" czyli zdjąć pajęczynę powiązań - podkreśla Marek Nowak. I dodaje: - Zwrócę się też do młodzieży: chciałbym wam stworzyć warunki byście mieli swoje radio, telewizję i własne miejsca spotkań, prawdziwe lofty.

Na koniec spotkania głos zabrały kandydatki na radnych z Nowej Drogi. Czasu Grudziądza:

Teresa Kleczewska: - Jesteśmy zespołem, drużyną która wie co robić na kolejne lata.

Aleksandra Kotewicz - Gwarantujemy realizację naszego programu.

Anna Goszka: - Nowy czas, nowe spojrzenie, nowa droga, czas Grudziądza!

Komitet Macieja Glamowskiego zmienił pełnomocnika finansowego

KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego zmienił pełnomocnika finansowego Piotr Bilski

Zmiana jest konieczna po wezwaniu Państwowego Komisarza Wyborczego. Dotychczasową pełnomocnik finansową KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz: Sylwię Szczęsną zastąpiła Małgorzata Glamowska.

Sylwia Szczęsna jest pracownikiem urzędu miejskiego. I o ile rozpatrujący wcześniej komisarz wyborczy w Toruniu, nie widział przeszkód, aby pełniła ona rolę pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego Macieja Glamowskiego, to Państwowy Komisarz Wyborczy uznał inaczej i wezwał komitet do zmiany osoby pełniącej tę funkcję.

Małgorzata Glamowska jest córką Macieja Glamowskiego.

- Wykonaliśmy wezwanie Państwowego Komisarza Wyborczego. Uznaliśmy, że trzeba zamknąć ten temat - mówi Maciej Glamowski. I dodaje: - Pełnomocnik finansowy jest po prostu księgowym komitetu.

Koalicja Obywatelska liczy na wynik lepszy niż w ostatnich wyborach samorządowych

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej z Tomaszem Szymańskim, posłem, wiceministrem MSWiA, kampanię podsumowali w Spichlerzu 57 w Grudziądzu nadesłane

Kampanię KO podsumował Tomasz Szymański, poseł, wiceminister MSWiA.

- Ta kampania była bardzo szybka, bardzo intensywna, ale nie była przez nas przespana. Na ulicach Grudziądza pojawili się wszyscy nasi kandydaci: dosłownie i w przenośni - Szymański mówił o banerach, plakatach, ale także spotkaniach z wyborcami.

- Nie było większych incydentów, aczkolwiek emocje również były: były dwie sprawy w trybie wyborczym, których podmiotem byli nasi kandydaci. W jednym przypadku zwycięska, w drugim zwycięska ugoda. Oczywiście, zawsze jesteśmy jak najdalsi tego, aby się konfrontować w sądzie, aczkolwiek jeżeli pojawiają się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje, które rzutują negatywnie na kandydatów, to trzeba działać, trzeba korzystać z prawa, czego nasi kandydaci dokonali - mówił Tomasz Szymański.

Szymański apelował do mieszkańców: - Przede wszystkim apeluję, abyście wybrali się na te wybory, żebyście skorzystali z demokracji bezpośredniej. Po drugie zachęcam do głosowania na kandydatów Koalicji Obywatelskiej zarówno do rady miejskiej Grudziądza, jak i sejmiku wojewódzkiego, przypominając, że kandydatem popieranym przez PO na stanowisko prezydenta Grudziądza jest Maciej Glamowski.

Radny wojewódzki Michał Czepek mówił: - Mam nadzieję, że podsumowanie tego co robiliśmy przez 5,5 roku jest dowodem na to, że daliśmy radę, że nie zawiedliśmy oczekiwań wyborców. Ponad 240 mln zł pozyskanych od marszałka województwa dla Grudziądza oraz ważne inwestycje dla powiatu grudziądzkiego jak obwodnica Radzynia Chełmińskiego, która jest w trakcie prac projektowych, to doskonały dowód, że ciężko pracowaliśmy dla mieszkańców naszego regionu.

Z nadchodzącymi wyborami politycy Koalicji Obywatelskiej wiążą duże nadzieje.

W 2018 roku udało się nam wprowadzić do rady miasta ośmioro radnych, natomiast teraz ta poprzeczka jest postawiona znacznie wyżej. Myślę, że jeżeli będziemy celowali w 10-12 radnych, to jest to wynik, który jesteśmy w stanie osiągnąć - mówi Tomasz Smolarek, szef klubu radnych KO. - Jesteśmy przekonani, że nasza aktywność przekuje się na bardzo dobry wynik PO na bazie tego, co pokazali Polacy także mieszkańcy Grudziądza, 15 października. Liczymy na zdecydowanie dobry, dwucyfrowy wynik.

Tomasz Szymański, Koalicja Obywatelska: - Mam nadzieję, że druga tura nie będzie potrzebna

Tomasz Szymański: - Mam nadzieję, że Maciej Glamowski uzyska w pierwszej turze wystarczającą liczbę głosów, żeby druga tura w Grudziądzu była niepotrzebna. Piotr Bilski

A jakiego wyniku spodziewają się politycy PO w głosowaniu na prezydenta Grudziądza?

- Odnoszę wrażenie, że po stronie PiS-u, jest kandydat, ponieważ nikt nie chciał wystawić siebie i przegrać z prezydentem Glamowskim. Natomiast pan Marek Nowak ma zawsze duże wysokie ambicje z wysokim ego z prezentacją własnych pomysłów, często niekonsultowanych - ocenia Tomasz Szymański. - Mam nadzieję, że Maciej Glamowski uzyska w pierwszej turze wystarczającą liczbę głosów, żeby druga tura w Grudziądzu była niepotrzebna.

Beata Gurbin, "Trzecia Droga": - Grudziądz dostaje rykoszetem przez politykę promocji dwóch ośrodków

Kandydatki i kandydaci Piotr Bilski

W towarzystwie kandydatów na radnych Grudziądza kampanię kończy Beata Gurbin, liderka "Trzeciej Drogi" w Grudziądzu, kandydatka do sejmiku wojewódzkiego.

- Chciałabym żeby województwo było traktowane całościowo, nie żeby były dwa ośrodki jak Toruń i Bydgoszcz, gdzie się bardzo dużo nakładów finansowych przekazuje, ale żeby był to naprawdę zrównoważony rozwój naszego województwa. Moim marzeniem jest żeby każdy mieszkaniec kujawsko-pomorskiego miał równy dostęp do edukacji, do komunikacji i do kultury - mówiła Beata Gurbin.

Dodawała: - Grudziądz dostaje rykoszetem przez politykę promocji dwóch ośrodków. Uważam, ze w Grudziądzu jest bardzo duży potencjał i bardzo dużo potrzebnych jest środków z tego tytułu. Nie ukrywam, że od marszałka, który zostanie wybrany w tej kadencji, będę oczekiwała realnej pomocy jeżeli chodzi np. o rozwiązanie kwestii szpitala w Grudziądzu, bo przez obecnego marszałka było bardzo mocno podkreślane, że będzie pomoc, będzie pomoc i... czekam tak jak reszta mieszkańców.

To mogę państwu zagwarantować, że "Trzecia droga", jak i nasi radni czy to sejmikowi, powiatowi, czy miejscy będą się kierować zdrowym rozsądkiem i dialogiem - mówiła Beata Gurbin. I dodała: - Mam wielką nadzieję, że w sejmiku województwa - jeżeli będzie mi to dane - znajdziemy dialog i przez kolejne lata pokażemy jak powinno się pracować dla województwa.

PiS w Grudziądzu: Rządy Roberta Malinowskiego i Macieja Glamowskiego to czas stracony dla Grudziądza

Podsumowując kampanię Krzysztof Szczucki, poseł PiS-u mówi: - Zabiegamy o to i głęboko wierzymy, że Krzysztof Kosiński będzie prezydentem Grudziądza i silną ekipą PiS będzie mógł realizować program wyborczy, który zaproponowaliśmy grudziądzanom.

Najważniejsze punkty wymieniane przez PiS to m. in.: rewitalizacja nabrzeża wiślanego, powstanie aqaparku i wykorzystanie Solanek, całoroczny Jarmark Spichrzowy.

Przedstawiciele PiS-u w swoim podsumowaniu nie szczędzili słów goryczy pod adresem obecnego prezydenta Macieja Glamowskiego, a również i jego poprzednika Roberta Malinowskiego. - Rządy ich to czas stracony dla Grudziądza - uważa poseł Szczucki. - Ich przedsięwzięcia zostały na papierze. Grudziądz ma potencjał żeby lepiej rozwijać się, korzystać z zabytków, historii.

Krzysztof Kosiński, kandydat na prezydenta z PiS-u: - Krytycznie oceniamy minioną kadencję. To czas zmarnowany. Obietnice składane przez prezydenta Glamowskiego, powoływania na swoje wykształcenie doktora ekonomii i jego słynny Pakiet Glamowskiego który miał za zadanie zmianę sytuacji finansowej miasta i szpitala, okazały się fiaskiem.

Krzysztof Kosiński dodał, że ze strony obecnych władz nadal nie pojawiła się żadna koncepcja jak miasto ma funkcjonować, aby mieszkańcom żyło się lepiej, aby młodych przybywało.

Kandydat na prezydenta z PiS-u zauważa też, że podczas kampanii nie obyło się bez niszczenia banerów wyborczych: - Wydaje się nam, że to efekt polityki dzielenia koalicji która obecnie rządzi krajem, która zaogniła spór społeczny.

PiS w Grudziądzu podsumował kadencję. Od lewej: Andrzej Brzozowski - Oleksiak i obok Paweł Pokorski, za nim poseł Krzysztof Szczucki obok od lewej Miłosz Joniec i od prawej Krzysztof Kosiński Aleksandra Pasis

Miłosz Joniec: Wspólnie powinniśmy budować lepszy Grudziądz

Miłosz Joniec, kandydat na radnego: - Grudziądz jest świetnie położony, mamy blisko autostradę, jesteśmy przy Wiśle. Ważne jest to by zahamować trend wyludniania się miasta. Wspólnie powinniśmy budować lepszy Grudziądz.

Podczas konferencji podsumowującej kampanię byli obecni także kandydaci do rady miejskiej z PiS-u: Paweł Pokorski i Andrzej Brzozowski - Oleksiak, którzy z Grudziądzem związani są od niedawna.

Paweł Pokorski, jak informuje mieszka w Grudziądzu od 1,5 roku. Przyznaje otwarcie, że urodził się w Płocku. Po zdaniu matury przeprowadził się do Kujawsko -Pomorskiego. Do Grudziądza trafił jako działacz Forum Młodych PiS-u. - Poznałem wtedy Krzysztofa Kosińskiego, wspaniałego samorządowca który bardzo mi zaimponował jak bardzo kocha Grudziądz - wspomina Paweł Pokorski.

Następnie rozpoczął współpracę z obecnym posłem Krzysztofem Szczuckim, a wówczas prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Teraz jest jego asystentem. - Kandyduję z Grudziądza bo z tym miastem wiąże swoją przyszłość - zapewnia Paweł Pokorski.

Andrzej Brzozowski - Oleksiak informuje że w Grudziądzu mieszka od ponad roku. - Chwalę sobie Grudziądz jako miejsce z pięknymi widokami, nieruchomościami i cichymi zakątkami leśnymi zwłaszcza do pracy zdalnej, bo taką też wykonuję. Czuję się grudziądzaninem, choć się tu nie urodziłem. Zależy mi, aby postawić to miasto na nogi, by to miasto powstało z kolan. Życzyłbym sobie, żeby więcej młodych ludzi do tego miasta przyjeżdżało niż wyjeżdżało, żeby tu pracowali i zmieniali to miasto.

Komitet Macieja Glamowskiego kampanię zakończy w piątek

W czwartek Maciej Glamowski jest zajęty licznymi obowiązkami jako urzędujący prezydent Grudziądza. Dlatego konferencja podsumowująca kampanię KWW Sojusz Obywatelski Grudziądz Maciej Glamowski odbędzie się dopiero w piątek rano.

