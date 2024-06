Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu w gm. Lipno od 20 lat nosi imię Kazimierza Różyckiego!

Następnie wszyscy uczestnicy tego wydarzenia przeszli do zabytkowego dworku Różyckiego, w którym mieści się od lat jedna z filii Gminnej Biblioteki Publicznej. Tam dokonano przecięcia wstęgi, gdyż w ostatnim czasie obiekt przeszedł kolejną modernizację. Warto podkreślić, że „pałac”, jak mówią o nim miejscowi, zajmuje ważne miejsce w lokalnej świadomości. Darzą go sentymentem obecni mieszkańcy, a także ci, którzy nie mieszkają tu od bardzo dawna. Okalający go park z kępą drzew na środku stawu to miejsce szczególne.