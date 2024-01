Szlachetna Paczka dla ubogich - A dostała ją rodzina, mająca ładne mieszkanie, 2 samochody, działkę, nawet rasowe psy

- Państwo, którzy dostali podarunki, są zamożni - zaznacza informator w liście do redakcji. - Oboje pracują na etatach, on dość dużo zarabia. Zimowiska spędzają w kraju, ale letnie urlopy za granicą. Oboje mają auta dobrych marek. Pani dwa razy w miesiącu odwiedza pobliski zakład kosmetyczny. Dzieci chodzą w markowej odzieży. To dlatego tak się zezłościłem. Jakim cudem bogaci ludzie otrzymali pomoc? Spoty w telewizji pokazują, że Szlachetna Paczka wspiera ubogich ludzi, a nie zamożnych. A może mają znajomości w tej organizacji?