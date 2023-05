Bydgoszczanka udawała żebraczkę, "a ma eleganckie mieszkanie i nawet pieska rasowego"

Przypadkowe spotkanie

- Widziałam panią parę dni temu na osiedlu - zaczęła mówić do dziewczyny. - Wychodziła pani z rasowym pieskiem z mieszkania w ładnym bloku, w nowym budownictwie. Akurat przechodziłam, ale pani mnie nie zauważyła. Z klatki wychodziła jeszcze moja znajoma, właśnie też mieszka w tym bloku. Podpytałam o panią. Okazuje się, że piesek jest pani i pani w tym bloku mieszka. Skoro żyje pani w takim ładnym bloku i ma pani takiego ładnego pieska, to biedna pani nie jest. Nie wstyd pani udawać ubogą?

Pracownicy socjalni, którzy przecież na co dzień pomagają podopiecznym, bo właśnie taka ich praca, przestrzegają przed fałszywymi potrzebującymi. - Jak nie jesteście pewni, czy oni naprawdę są ubodzy, to nie przekazujcie im niczego - kwitują.

Pozostali czekający na przystanku słyszeli wszystko i się oburzyli: - Bieda była udawana, a dziewczyna to naciągaczka . Potem prawdziwie ubodzy będą prosić o datki, a my im odmówimy, bo nie uwierzymy - komentowali.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy ten ktoś, kto prosi od nas o pieniądze, jest prawdomówny, to nie dawajmy, tylko skierujmy do odpowiedniej instytucji, czyli do opieki społecznej. Socjalni podejdą do sprawy zawodowo.