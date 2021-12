Szopka z zapałek Przemysława Kozłowskiego, artysty ze Słupowa stanęła w Pałacu Prezydenckim!

- To bardzo ważne, co pan stara się robić - zwróciła uwagę Pierwsza Dama. - Cenię inicjatywę i przedsięwzięcia, które promują aktywizację osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często się z nimi spotykam i wiem, że są to osoby, które należy postrzegać przez pryzmat ich możliwości, nie ograniczeń - wyjaśniła.