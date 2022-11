Bożonarodzeniowe jarmarki, wystawa szopek, koncerty. W podbydgoskich gminach już świątecznie

Już w środę 23 listopada wybrać się można do Muzeum Ziemi Szubińskiej na niezwykłą wystawę szopek bożonarodzeniowych. Wernisaż w Domu Polskim przy ul. Szkolnej rozpocznie się o godz. 11.

Także szopki z zapałek

Swoje szopki w Szubinie pokaże 23 bm. także Przemysław Kozłowski, niegdyś mieszkaniec gminy Szubin, a obecnie Słupowa, w gminie Sicienko. Jest on autorem największej szopki bożonarodzeniowej na świecie wykonanej z zapałek.

W grudniu ub. r. niepełnosprawny twórca pojechał do Watykanu, by swoją pracę przekazać papieżowi Franciszkowi. Dar dla Ojca Świętego to szopka mająca 3 metry długości i 1,5 metra szerokości. Przemysław Kozłowski zbudował ją z ponad 266 tys. zapałek. Z pomocą rodziny pracował nad nią 10 miesięcy. Dziś przyznaje, że bywało ciężko. Zdarzały się chwile zwątpienia, ale warto było.