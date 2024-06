Smaki trzech dolin, czyli wyjątkowy IV Jarmark Produktów Lokalnych w Sicienku już w sobotę

Właśnie po to, by pokazać potencjał kulinarny Kujawsko-Pomorskiego powstał Jarmark Produktów Lokalnych w Sicienku. Już w najbliższą sobotę, 15 czerwca odbędzie się jego IV edycja. Impreza w parku w Sicienku przy ulicy Bydgoskiej 6 rozpocznie się o godzinie 11.

Potrawy w historii. Czym się różni pszenica sprzed wieków od dzisiejszej?

Częścią wydarzenia będą prelekcje naukowców. Wystąpi m.in. prof. dr hab. inż. Małgorzata Szczepanek z Grupy Operacyjnej Pradawne Ziarno. To projekt naukowo-wdrożeniowy mający na celu przywrócenie do uprawy i przetwórstwa starych, pierwotnych form pszenic. Będzie można również wysłuchać Anny Kornelii Jędrzejewskiej, doktorantki, muzealniczki, historyczki sztuki, kuratorki i edukatorki, związanej z Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy (prowadzącej Pracownię Etnografii) oraz z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Wyjątkowy artysta z Sicienka

Konkurs o laur "Smaków Trzech Dolin"

Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach: produkt spożywczy pochodzenia zwierzęcego (służący do przygotowania potrawy lub będący gotowym do spożycia), produkt spożywczy pochodzenia roślinnego (służący do przygotowania potrawy lub będący gotowym do spożycia), gotowa potrawa (np. schab ze śliwkami i kapustą, zupy, gotowe dania obiadowe itp.) oraz produkty mieszane i napoje (w tym ciasta, desery, napoje alkoholowe i bezalkoholowe).

Do jury zaproszeni zostali: Joanna Franczak, współwłaścicielka kilku wiodących bydgoskich restauracji, Waldemar Sieńko, woj. inspektor jakości handlowej produktów rolno-spożywczych, Justyna Ormanowska, dyr. Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Bydgoszczy oraz Paweł Zuehlke, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Trzy Doliny.

Nastąpi też rozstrzygnięcie I etapu Bitwy Regionów – ogólnopolskiego konkursu kulinarnego, w którym reprezentacje Kół Gospodyń Wiejskich przygotowują regionalną potrawę w oparciu o własną recepturę i rodzime produkty. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Podczas Jarmarku – poza atrakcjami zawartymi w powyższej agendzie – przez cały czas będą dostępni wystawcy produktów i potraw lokalnych oraz rękodzieła, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich i lokalne Stowarzyszenia (rok temu było ponad 50. wystawców). W parku dla odwiedzających przygotowane są stoły, przy których można biesiadować z przyjaciółmi i bliskimi, przy potrawach, które można zakupić na stoiskach KGW.