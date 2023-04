Szpilki nie wciśniesz! Spotkanie z Arturem Barcisiem w bibliotece w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Spotkanie z Arturem Barcisiem w bibliotece w Grudziądzu

Artur Barciś mówił m.in. o początkach swojego czytania: - Pierwszej książki nie pamiętam, takiej pierwszej-pierwszej. Dlatego, że bardzo wcześnie nauczyłem się czytać. Byłem odesłany od mojej mamy, taty i moich dwóch braci do babci i właściwie we wczesnym okresie babcia mnie wychowywała. I babcia nauczyła mnie czytać, bo też sama bardzo dużo czytała. Jak miałem 5 lat to już umiałem składać litery, a jak miałem 6 lat czytałem płynnie, więc czytałem różne książeczki dla dzieci - wspominał Barciś.

Artur Barciś opowiadał anegdotę: - Część z państwa pewnie pamięta, że były kioski, w których były kratki z drutu chroniące przed złodziejami. I ja potrafiłem się tak uczepić tej kratki, że babcia nie mogła mnie oderwać dopóki nie kupiła mi "ksiązecki". I te "ksiązecki" to były "Poczytaj mi mamo", ale ja nie musiałem prosić mamy, aby mi poczytała, bo już sam umiałem czytać. Zresztą nie były to jakieś trudne rzeczy, więc szybko mi się znudziło. Potem już czytałem książki baśnie Andersena.

A jakie książki w dziecińskie zrobiły na Arturze Barcisiu duże wrażenie?

- Pierwsza książka, którą bardzo dobrze pamiętam, pierwsza, która zrobiła na mnie największe wrażenie nazywała się "Konik Garbusek". Nie pamiętam autora, ale był to jakiś rosyjski bajkopisarz (Piotr Jerszow - dop. red.). I to było... Ojejku! Co to było! Ten Konik Garbusek przeżywał niewiarygodne historie! Potem moim ulubionym autorem był Alfred Szklarski i wszystkie jego opowieści o Tomku. Ja kiedy wchodziłem w świat książki, to się kompletnie zatapiałem i nie wiedziałem co się dzieje dookoła. Byłem w Afryce albo Australii, albo w innych miejscach... - opowiadał Barciś.