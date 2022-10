Szpital w Grudziądzu ubiega się o pożyczkę: 400 mln zł! Radni przyjęli program naprawczy

Radny SOG-u, Łukasz Kowarowski: - Czy jest plan awaryjny gdybyśmy nie otrzymali pożyczki z BGK?

Podczas dyskusji na sesji w środę 26 października, radny Łukasz Kowarowski z Sojuszu Obywatelski Grudziądz zadał dwa konkretne pytania dyrektorowi Hoppe. Radnego interesowało to w jakiej perspektywie czasowej władze szpitala spodziewają się odpowiedzi dotyczącej ewentualnego udzielenia kredytu bądź odpowiedzi odmownej oraz pytał o to, czy jest plan "b" na ewentualność gdyby szpital nie otrzymał pożyczki. - Co wtedy? Jak będzie wyglądało funkcjonowanie szpitala - z czym będą musieli liczyć się pracownicy i pacjenci? - dopytywał radny Kowarowski.