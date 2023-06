Szpital Wojewódzki we Włocławku - Prawo i Sprawiedliwość chce kontroli NIK

- To co dziś widzimy to przeraża - mówi senator Józef Łyczak. - Tu zostały zainwestowane duże środki, a nie wiemy tak naprawdę kiedy ta inwestycja się zakończy. To nie wróży nic dobrego. Dlatego apeluję do marszałka - mniej aktorstwa, mniej polityki, a skoncentrować się trzeba na sprawach rozpoczętych, tych najważniejszych dla ludzi, czyli dotyczacych zdrowia.