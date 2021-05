Szpitale więzienne i jedyny w Polsce więzienny oddział ginekologiczno-położniczy. Zobacz je od środka! [zdjęcia]

Oddział ginekologiczno-położniczy przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu powstał w 1955 roku. Do dziś jest to jedyna tego typu placówka w kraju zlokalizowana za więziennym murem .

Przez siedem ostatnich dekad ponad 2 tysiące kobiet urodziło swoje dzieci w warunkach izolacji więziennej, a w przeciągu ostatnich 5 ostatnich lat liczba porodów sięga około 50 rocznie. W oddziale leczone są także kobiety nie będące w ciąży, ale wymagające interwencji ginekologicznych. Pacjentki mają zapewnioną specjalistyczną opiekę położniczą i lekarsko-ginekologiczną - mówi kpt. Agnieszka Wollmann, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Główne zadanie szpitali więziennych to realizacja prawa osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych, co wynika z ustawowego obowiązku zapewnienia opieki zdrowotnej.

Co robią pielęgniarki i położne w szpitalach więziennych?

Pielęgniarki i położne każdego dnia, szczególnie zaś w dobie pandemii, realizują swoje obowiązki wobec osadzonych przebywających w izolacji penitencjarnej. Pobierają krew, wydają leki, wykonują zastrzyki i opatrują rany, czuwają nad stanem chorych, wykonują podstawowe pomiary, takie jak badanie temperatury, tętna i ciśnienia krwi. Do ich obowiązków należy nadzorowanie prawidłowego przebiegu leczenia, ale też nierzadko uspokajanie i tonowanie emocji trudnego pacjenta. To one z zaangażowaniem realizują również szereg czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem więziennego ambulatorium - wylicza kpt. Agnieszka Wollmann.