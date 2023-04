Szymon Wiśniewski z Kikoła wygrał I Konkurs Techniczny we Włocławku!

Szymon Wiśniewski, reprezentujący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kikole, wygrał I Konkurs Techniczny we Włocławku. Jego szkolni koledzy: Natalia Kubiak, Julia Grabowska, Olaf Mandla, Bartek Rumiński, Artur Zieliński i Kacper Pniewski otrzymali wyróżnienia. Przygotowywali się pod kierunkiem Beaty Orylskiej i Marty Redmerskiej. Konkurs odbył się pod patronatem prezydenta Włocławka i Wydziału Inżynierii Materiałowej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do pierwszego etapu zgłosiło się aż 81 zespołów. Zdanie konkursowe polegało na wykonaniu karmnika. Spośród wszystkich zgłoszeń wyłoniono czternaście zespołów, które przeszły do drugiego etapu. Tu trzeba było rozwiązać test wiedzy z techniki. Łatwo nie było. Podczas oczekiwania na wyniki uczniowie wzięli udział w lekcji „Podstawy druku 3D” lub „Z robotem na Ty”. Miejscem technicznej rywalizacji była Szkoła Podstawowa nr 12 im. Wł. Broniewskiego we Włocławku. Wykonane przez uczniów karmniki trafią do włocławskich parków. Zimą będą jak znalazł.