Ta Biedronka w Toruniu jest czynna nawet w nocy. Specjalna okazja!

Sieć Biedronka kilka razy do roku wydłuża godziny funkcjonowania wybranych placówek, aby umożliwić klientom zakupy w niestandardowych godzinach.

Tym razem postanowiła zrobić to z okazji Juwenaliów w trzech miastach, otwierając całodobowo sklepy w Toruniu , w Lublinie oraz we Wrocławiu.

Juwenalia 2023. Specjalne promocje dla studentów w Toruniu

Z kolei we Wrocławiu w nocy od 24 do 27 maja sklepy Biedronka przy ul. Bacciarellego 56, ul. Wróblewskiego 7 i pl. Grunwaldzkim 12/14 będą funkcjonowały do godziny 2:00.