Ta herbata skutecznie działa na odchudzanie, nadciśnienie i cerę! Liście na napar zbierzesz teraz w lesie [14.06.2024]

Utrata wagi to często trudne wyzwanie a w procesie odchudzania najbardziej uciążliwe jest spalanie tłuszczu brzucha i rozbudowa jego mięśni. Właśnie na brzuchu najszybciej odkłada się tkanka tłuszczowa, zwłaszcza u kobiet.

Poziomki to pyszne, aromatyczne i bardzo zdrowe owoce. Zawierają duże dawki witaminy C i innych antyoksydantów, które odmładzają i wzmacniają odporność. Okazuje się, że cenne są nie tylko owoce, ale również liście poziomki . Warto zrobić z nich napar, który działa na odchudzanie, nadciśnienie, trądzik a także jakość snu.

Poziomka to dawny przodek truskawki , która powstała na potrzeby hodowlane ze skrzyżowania poziomki (Fragaria chiloensis) chilijskiej z poziomką wirgilijską (Fragaria wirginiana).

Liście poziomki - właściwości. Napar z liści poziomki działa odchudzająco

Poziomki zawierają flawonoidy, garbniki i składniki mineralne, takie jak żelazo, wapń i kobalt, a także witaminę C oraz wit. A, B1, B2, B3 (niacynę), B6 oraz biotynę . Ze względu na wysoką zawartość witaminy C, przeciwutleniaczy i garbników, poziomki działają przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, wzmacniają odporność oraz uszczelniają naczynia krwionośne, co zapobiega ich pękaniu. Dzięki wysokiej zawartości antyoksydantów jedzenie poziomek pomaga opóźniać procesy starzenia, wygładzać skórę i zwalczać je zmiany zapalne, takie jak wypryski i trądzik.