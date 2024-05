Pacjenci powinni szczekać na ceny u weterynarzy? Aż tyle kosztuje leczenie zwierząt - stawki!

- Drożyzna to jedno, ale jeszcze w żadnym gabinecie weterynaryjnym, a byłam w wielu, bo od lat mam psy i koty, nie widziałam ogólnie dostępnego cennika, jak np. ma to miejsce u lekarzy i stomatologów, którzy leczą ludzi. Weterynarze podają klientom ceny z kosmosu i z kapelusza, ile tylko da się z nich wycisnąć - uważa pani Jadwiga z Bydgoszczy.

Właściciel pupila zapłaci każdą cenę to... płaci

W gabinetach weterynaryjnych wcięło cenniki?

Weterynarz: "Nie możemy leczyć za darmo!"

Coraz więcej osób kocha zwierzęta. Jak to przekłada się na Pana biznes? - Kiedyś śmialiśmy się z Anglików, że ich miłość do zwierząt jest czasem większa ja do własnych dzieci. W Polsce zaczyna być…

Wolontariuszka w schronisku: - Oddają psy, bo nie mają na lekarza

Opowiada: - Obserwuję coraz więcej sytuacji, gdy ludzie oddają do nas psy i koty, zwłaszcza starsze i chore, bo nie mają ich za co leczyć. Niektórzy mówią, że u nas to przynajmniej będą miały opiekę weterynarza. Smutne, bo mogłyby nie trafić do bidula.

W Polsce mieszka ok. 8 mln psów i ponad 7 mln kotów, co daje nam kolejno szóste i siódme miejsce w Europie pod względem liczby tych zwierząt domowych. Leczenie zwierząt nie jest u nas refundowane, dlatego wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniami dla pupili i takie oferty się pojawiają.