Tak Apator Toruń walczył w Częstochowie. Zobaczcie zdjęcia

Końcówka spotkania wzbudziła kontrowersje. W pierwszym podejściu do 15. wyścigu sędzia Paweł Słupski nie dojrzał taśmy Maksyma Drabika, w drugim wyraźnie lotnego startu Leona Madsena. - To było niesprawiedliwe, Leon zyskał na tym i byłem pewien, że sędzia przerwie wyścig. Jak mamy regulamin, to się tego trzymajmy i walczmy sportowo - skomentował później Sajfutdinow.

Mecz podsumował też Patryk Dudek. - Zawsze mi się dobrze jeździło w Częstochowie, ale teraz tor jest inaczej przygotowywany niż w ostatnich latach. Musieliśmy więc dużo szukać w ustawieniach, a nie było to łatwe. Popełniliśmy dużo błędów na początku. Mimo to nie wyglądało to źle, aż do biegów nominowanych - podsumował.