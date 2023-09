Tak bawiliście się na dożynkach w Dąbrowie Biskupiej połączonych z jubileuszem 50-lecia gminy. Zobaczcie zdjęcia

Święto plonów rozpoczęło się mszą św. dziękczynną, która w kościele Wniebowzięcia NMP odprawił ks kan. Andrzej Leppert. Później korowód dożynkowy przeszedł na teren amfiteatru, gdzie odbył się tradycyjny obrzęd dożynkowy. Gospodarze uroczystości - wójt gminy Marcin Filipiak wraz z Wiesławą Posadzy, przewodniczącą rady gminy - przyjęli z rąk starostów dożynek Joanny Kujawy i Mariana Deca chleb z tegorocznego ziarna i podzieli go wśród uczestników uroczystości.

W niedzielę (10 września 2023 roku) na polach Podgórzyna (trochę ponad kilometr od rogatek Żnina, w kierunku na Gąsawę) odbędzie się jubileuszowy X Wojewódzki Konkurs Orki. O tym co będzie się działo…

Nawiązując do 50-lecia gminy, wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju małej ojczyzny, szczególne podziękowania kierując do rolników, których praca jest nieoceniona. Z okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć tortu

