Tak będzie wyglądała kolęda w 2022 roku. Rozmowy i spotkania będą ograniczone

Duchowny odwiedza nasze domy, aby pobłogosławić domowników i pomieszczenia, w których żyją. To także okazja do rozmów z parafianami. Ze względu na pandemię, która aktualnie jest w szczycie zachorowań tego typu wizyty są ograniczane. Jak będą one wyglądać w parafiach?

Pandemia koronawirusa zmieniła świat. Zmianie uległy także zwyczaje i tradycje, które znamy od lat. Wśród nich znalazły się również wizyty duszpasterskie. Kościół wciąż nie wydał jednolitych wytycznych co do organizacji kolędy w 2022 roku. Niektóre parafie już informują, jak będą one przebiegać w danym regionie.