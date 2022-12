Tak biegacze dali sobie radę z zimnem podczas Parkrunu w Toruniu (zdjęcia) PB

Piotr Lampkowski

Co tydzień o godzinie 9 biegacze z Torunia spotykają się w lasku na Skarpie, by pokonać dystans pięciu kilometrów. Tym razem przyszło rywalizować w mrozie, ale uczestnikom to nie przeszkadzało. Jak zwykle kończyli bieg z uśmiechami na twarzach. Zobaczcie naszą fotorelację z soboty 17 grudnia: