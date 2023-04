Tak było dawniej. Zwyczaje wielkanocne na Kujawach

Dawniej na Kujawach w Wielki Czwartek wieczorem, chłopcy rozbijali gliniane garnki z żurem, często spożywanym w czasie postu, o drzwi domu, w którym była panna na wydaniu. Był to znak, że post się kończy. Pamięć o tym zwyczaju zachowali najstarsi mieszkańcy dawnej wsi, a dziś dzielnicy Inowrocławia - Szymborza.

W Wielki Piątek, przed wschodem słońca, Kujawiacy szli do bieżącej wody, by obmyć się w milczeniu trzy razy. Miało to zabezpieczyć przed chorobami skóry i dla zachowania urody. W kościele, zamiast dzwonów, słychać było głos drewnianych „klekotek” lub „terkotek”. Całymi rodzinami odwiedzano grób Pana Jezusa.

W Wielką Sobotę, w wiejskich domostwach wygaszano stary ogień, by zapalić nowy od ognia poświęconego w kościele. Podobnie przynoszono poświęconą wodę, by skropić nią dom, oborę i zwierzęta. Utrwalił się praktykowany po dziś dzień zwyczaj święcenia potraw.