Tak było na Dożynkach 2023 w gminie Aleksandrów. Tym razem świętowali w Otłoczynie

Rolnicy z gminy Aleksandrów Kujawski już świętują. W tym roku dożynki zorganizowano w Otłoczynie. Dopisała pogoda i mieszkańcy.

- W tych czasach rolnictwo to trudny kawałek chleba. Praca jest ciężka, choć jest więcej nowoczesnych maszyn - mówi rolnik z gminy Poczałkowo.

- To, co zbierzemy, zależy od pogody i Boga. Plony chcielibyśmy, żeby były duże, ale co z tego, skoro w skupie idzie za grosze - narzeka inny z sołectwa Ostrowąs. - Są dopłaty, pomoc z rządu, co w tych czasach jest dużym wsparciem.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od polowej Mszy Świętej, podczas której obecni byli wszyscy kapłani z gminy Aleksandrów. Następnie korowód dożynkowy złożył wieńce i chleby na ręce wójta Andrzeja Olszewskiego i sołtyski Otłoczyna, Kamili Drzewuckiej.

Starostami dożynek 2023 w Otłoczynie zostali Małgorzata Marcinkowicz i Benedykt Józefczak.