Tak było na otwarciu wystawy prac Pabla Picassa w Gniewkowie. Zobaczcie zdjęcia

Wystawa prac Pabla Picassa w Gniewkowie

Na wystawie w Gniewkowie zgromadzono 41 prac autorstwa Pabla Picassa. Są to głównie grafiki z rozmaitych okresów jego twórczości. Heliografiki, z powracającym motywem malarza i modelki oraz clownów, to jedne z piękniejszych prac eksponowanych na wystawie. Ozdobą wystawy są również wielkoformatowe litografie barwne, pochodzące z kolekcji Mariny Picasso, wnuczki malarza.

Wszystkie prace są na sprzedaż. Ich ceny wahają się od 1400 do 22 000 złotych.

Wystawa „Pablo Picasso. Grafika nieokiełznana” będzie otwarta od 19 do 29 stycznia włącznie: w dni powszednie od 16 do 19, a w soboty od 12 do 16.

Zapraszamy.