Tak było na rodzinnym spływie kajakowym w Lipnie. Zobaczcie zdjęcia! Małgorzata Chojnicka

W Lipnie odbył się I Rodzinny Spływ Kajakowy rzeką Mień, zorganizowany przez Jakuba Klabana ze Stowarzyszenia „Na Tropie". Został on objęty honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem. Była to niepowtarzalna okazja, by poznać Mień z zupełnie innej perspektywy. Niektórzy wykąpali się w rzece już w marcu.