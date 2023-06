Tak było w Rogowie na otwarciu kompleksu sportowego. LKS Rogowo w powiecie żnińskim wreszcie z boiskiem dla hokeistów [zdjęcia]

To oni przecinali wstęgę na boisku w Rogowie

Ile kosztował kompleks z boiskiem ze sztuczną trawą w Rogowie

Bo faktycznie, wiele lat starań przyniosło owoce. I to na dodatek takie, że inni mogą pozazdrościć. Do Rogowa przyszła nowoczesność, choć nietania, bo kompleks w całości pochłonął 5,4 mln zł . Sukcesem jest w tym wydatku fakt, że dofinansowanie uzyskane przez samorząd stanowi 68 procent wartości przedsięwzięcia (prawie 3,7 mln zł), a z rogowskiego budżetu przeznaczono 1,7 mln zł.

Wójt Rogowa Tomasz Michalczak w pierwszych słowach, przed oficjalną przemową, szczerze i po prostu przyznał: Wreszcie się doczekaliśmy i mamy to boisko.

- Mój zastępca Marcin Nitka jest bardziej techniczny, nadzorował powstawanie tego boiska i obiektów sąsiadujących, za co w tym miejscu dziękuję.

Miłym akcentem spotkania było także podziękowanie wieloletniemu prezesowi LKS Rogowo, Zbigniewowi Kurasowi, który teraz pozostaje prezesem honorowym.

Iwona Góralczyk

Zbigniew Kuras otrzymał od wojewody Mikołaja Bogdanowicza specjalny medal i laskę hokejową. Jednak to, co najbardziej chwyciło za serce, to było podziękowanie od kibiców, byłych i obecnych hokeistów i trenerów.

Z trybun rozległo się głośne "Dzię-ku-je-my"! W tej grupie byli m.in. Bogusław Kozłowski i Paweł Koperski.

Iwona Góralczyk

Ten ostatni podczas wydarzenia dzielił się ogromną radością z otwarcia boiska i zapraszał na hokejowe mecze.

Kije do hokeja, na potrzeby klubu, otrzymał także aktualny prezes LKS Jerzy Jóskowiak.