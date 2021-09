„TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” - powstał specjalny folder dla rodziców

Folder, zgodnie z założeniami kampanii finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, przeznaczony został dla rodziców, dziadków i opiekunów. Zawarte zostały w nim treści, które mogą okazać się pomocne w staraniach o codzienne wychowanie swoich podopiecznych, stanowiąc faktyczną zachętę do stawiania na aktywność, a co za tym idzie czerpania z niej wielu korzyści.

To wydawnictwo, będące częścią ogólnopolskiej kampanii, wskazuje na wciąż znaczące potrzeby w zakresie propagowania aktywnego trybu życia. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób. Uprawiając sport i rekreację mogą wszechstronnie się rozwijać, to jednocześnie dobry sposób, aby zapobiegać różnego rodzaju patologiom społecznym w wieku młodzieńczym. Sport w doskonały sposób kształtuje charakter i ma istotny wpływ na rozwój psychofizyczny – czytamy w zamieszczonym w folderze artykule „Obecni mistrzowie w młodości postawili na sport”.