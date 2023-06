Tak długo może trwać blokada pieniędzy na koncie bankowym. Ile może trwać blokada? OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Blokada konta bankowego to z pewnością przykre doświadczenie, ale może zdarzyć się z kilku powodów. Sprawdzamy jak długo środki na koncie mogą być zablokowane i kiedy bank może zablokować nasze konto.

Konto bankowe to bezpieczne miejsce do przechowywania naszych pieniędzy. Czasem to niestety tylko teoria. Oszuści coraz częściej próbują okraść właśnie nasze konta bankowe. Dodatkowo konto w banku może zostać zablokowane w kilku sytuacjach. Jak długo wówczas nie będziemy mieli dostępu do konta? Sprawdźcie.