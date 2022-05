Tak długo trwa budowa dróg w Polsce. Wybudowanie drogi ekspresowej zwykle trwa do 10 lat

Przypomnijmy także, iż 6 maja w Ministerstwie Infrastruktury podpisano umowy na projekt i budowę dwóch pierwszych odcinków drogi S10 Bydgoszcz – Toruń: Bydgoszcz Południe – Emilianowo oraz Solec - Toruń. Cała 50-kilometrowa trasa ma być gotowa do końca 2026 roku. Na zakończenie inwestycji, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, przewidziano od 41 do 45 miesięcy (z wyłączeniem zim).

- Zgodnie z harmonogramu kontraktu, którego się trzymamy, północne odcinki drogi S5 zostaną oddane do użytku już w sierpniu tego roku. Chodzi o główną drogę, bowiem prace wykończeniowe potrwają jeszcze jakiś czas – wyjaśnia Julian Drob , rzecznik bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tak rzecz się ma z S5

Prześledźmy ten proces na podstawie tylko jednego odcinka S5 Świecie Południe – Bydgoszcz Północ (22,4 km). Umowę ze spółką URS Poland na wykonanie Koncepcji Programowej (KP) oraz na Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) podpisano 6 października 2006 r. Wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Bydgoszczy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji złożono 11 maja 2010 r. i ten wydał ją 23 lipca tegoż 2010 roku.

Wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) GDDKiA złożyła 11 sierpnia 2016, a decyzję wydano 30 czerwca 2017. Przetarg na ten i dwa inne odcinki wygrała włoska firma Impresa Pizzarotti, która jednak nie dotrzymała warunków umowy i w czerwcu 2019 GDDKiA rozwiązała umowę. Umowę na kontynuację prac z nowym wykonawcą (konsorcjum Kobylarnia - Mirbud) podpisano 23 kwietnia 2020.

Pierwszy krok to studium

Jak wyjaśnia Generalna Dyrekcja - pierwszy krok do budowy każdej drogi to Studium Korytarzowe (SK), czyli przejście od pomysłu do podstawowego dokumentu przedstawiającego zamierzenie inwestycyjne, określającego lokalizację korytarza pod drogę.