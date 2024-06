Tak działa skórka od banana. Dzięki niej rośliny na balkonie i tarasie rosną jak szalone! [28.06.2024 r.]

Banan to popularny i lubiany owoc. Świetnie sprawdza się jako przekąska. Możemy także wykorzystać go do przygotowania różnego rodzaju koktajlów i deserów. Banany zawierają dużo potasu, a także są źródłem magnezu, wapnia, jodu i fosforu. Stanowią także źródło witamin C, B6, A, E i K.

